هشام الدميري: الحكومة تسير وفقا لرؤية محددة في قرارات عودة الحياة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن وزارة السياحة بدأت في وضع المعايير الاحترازية منذ أكثر من شهرين، وإنه تم وضع العديد من الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة والفنادق.

وأوضح "الدميري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن العودة لا تعني أن السياحة ستعود بنفس معدلاتها في السابق، ولكن نأمل أن يكون هناك معدلات سياحة معتدلة بالتدريج.

ولفت إلى أن الشواطئ بداخل الفنادق مفتوحة، ولكن الشواطئ العامة مغلقة، مشددًا على أنه يجب على كل سائح سواء مصري أو أجنبي أن يتأكد من الإجراءات الاحترازية التي يطبقها الفندق قبل الذهاب إليه.

وأكد أن قرارات الوزارة لعودة السياحة جيدة للغاية، وأن الحكومة تسير وفقًا لرؤية معينة لخدمة قطاعات الدولة بدون أي ضرر يلحق بالمواطن.


وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".
 

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