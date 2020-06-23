مجلس الوزراء: لن نتردد في إعادة قيود مجابهة كورونا بهذه الحالة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:31 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرارات التي أعلنت اليوم بشأن خطة عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي في ظل وجود فيروس كورونا مرنة، وسيتم إعادة تقييمها والنظر فيها كل فترة.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه في حالة وجود أن الخطة تسير بشكل جيد، سيتم زيادة مساحة فتح الحياة من 25 إلى 50% كما حدث في القطاع السياحي، أما إذا ساء الوضع ووجدوا أن التطبيق لم ينتج عنه الأثر المطلوب، فلن يترددوا في إعادة القيود مجددا.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

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