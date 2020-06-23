واردات الهند من النفط تهبط لأدنى مستوى في 8 أعوام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
سجلت واردات الهند من النفط الخام في مايو   أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 مع قيام شركات التكرير التي لديها مخزونات وفيرة بتقليص المشتريات بعد تراجع متواصل في الطلب على الوقود.

وأظهرت بيانات أولية حصلت عليها رويترز من مصادر بصناعة النفط أن الهند استوردت 3.18 مليون برميل يوميا من الخام في مايو ، بانخفاض حوالي 31 في المئة عن الشهر السابق ونحو 26 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن السعودية ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند لثاني شهر على التوالي رغم أن الإمدادات من المملكة تراجعت بحوالي 28 في المئة من أبريل  .

وأظهرت البيانات التي جمعتها رويترز أن واردات الهند من النفط العراقي هبطت 43 بالمئة إلى حوالي 554 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر   2016 .

وهوت الواردات من النفط الفنزويلي في مايو  إلى أدنى مستوى منذ يونيو   2011 .

وتراجعت حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في واردات الهند من الخام إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 71.3 بالمئة، بينما سجلت حصة النفط الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا عند حوالي 8 بالمئة في مايو  .

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