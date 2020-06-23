هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام وست هام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
احمد عصام
أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : اوربيه - سانشيز - داير - ديفيز.

خط الوسط : سيسوكو - لو سيلسيو - لوكاس مورا - سون - ديلي آلي.

خط الهجوم : هاري كين.

وكان قد تعادل فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الماضية مع مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

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