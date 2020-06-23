كارتيرون يطلب ضم صفقة جديدة للزمالك في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تدعيم مركز المهاجم الصريح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد كارتيرون إلى مسئولو القلعة البيضاء أنه يجب أن يتم ضم مهاجم أجنبي مميز للفريق في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم.

 

ويرغب باتريس كارتيرون في أن يكون هناك بديل مميز لمصطفى محمد في الفريق بالموسم القادم.

 

وسيبدأ مسئولو الزمالك في وضع العديد من أسماء المهاجمين المميزين في قارة إفريقيا أمام كارتيرون ليختار أحدهم ويبدأ النادي في التفاوض معه لضمه في الصيف.

 

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أكدت أن هناك نيه لدى نادي الزمالك في التخلي عن خدمات كل من عمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو وبالتالي لن يكون في مركز الهجوم سوى مصطفى محمد.

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