رانيا محمود ياسين تغازل جمهورها من داخل منزل عادل إمام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:07 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين نجلة الفنان القدير محمود ياسين ، جمهورها بصور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا بالصورة من داخل منزل النجم الكبير عادل إمام أثناء تصوير مسلسل "ڤلانتينو" جميلة كعاداتها وضاعفت جمالها بوضع ميكب هادئ فزادها جمالا.

وعلقت على الصورة قائلة : في المنصورية في بيت الزعيم عادل إمام أيام التصوير وجاءت التعليقات كالتالي :
القمر ده رايح التصوير
جميلة جدا
قمر يا حبيبتي ربنا يسعدك

يعد مسلسل" ڤلانتينو" آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين الدرامية، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

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