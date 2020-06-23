مايكروسوفت تغلق خدمة بث الألعاب Mixer وتنتقل إلى فيسبوك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:24 م
Mixer
Mixer

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إغلاقها خدمة Mixer للبث من ألعاب الفيديو والتعليق عليها، وستنقل أعمالها إلى منصة الألعاب في فيسبوك.

هذا يعني أن شركاء مايكروسوفت وكذلك المستخدمين الذين يجرون البث المباشر من الألعاب سينتقلون للبث عبر الفيسبوك بدءاً من اليوم. وبعد شهر من الآن ستُغلق خدمة بث الألعاب لمايكروسوفت بالكامل.

لم تتمكن مايكروسوفت من رفع عدد مستخدمي Mixer لتضاهي باقي الخدمات المنافسة مثل تويتش من أمازون ويوتيوب من جوجل وحتى منصة ألعاب فيسبوك.

وبعد إغلاق الشركة لخدمتها وتطبيقاتها فإنها ستشير المستخدمين للمتابعة عبر منصة ألعاب الفيسبوك. وسيتم منح الشركاء الحاليين حالة عضوية شريك بفيسبوك، أما اللاعبين الذين يعتمدون على برنامج الخدمة لربح المال من البث المباشر، سيتم إتاحة ذلك لهم أيضاً لدى فيسبوك.

من الواضح أن خطوة مايكروسوفت بالشراكة مع فيسبوك تهدف لتعاون استراتيجي كبير وطويل المدى. حيث ستنقل مايكروسوفت شبكة xCloud إلى فيسبوك، لتسمح للاعبين بالنقر والبدء بلعب الألعاب التي يشاهدون البث المباشر الخاص بها وذلك سحابياً بالكامل.

قد تكون مايكروسوفت قد حصلت على عروض استحواذ على خدمتها، لكنها قررت مواصلة تطويرها عبر إضافة شريك استراتيجي قوي مثل فيسبوك، بدلاً من ضخ المزيد من التمويل فيها بدون نتيجة.

يذكر أن الشركة تهدف للوصول إلى ملياري لاعب على المدى البعيد عبر xCloud، وهذا ما لايمكن تحقيقه عبر أداء Mixer الضعيف حالياً.

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