الخميس.. كاملة أبوذكري ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:45 م
كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري
يارا أحمد



تستضيف الإعلامية انجى على، احدى أهم المخرجين فى مصر والوطن العربى المخرجه الكبيرة والمتميزة كاملة أبو ذكرى يوم الخميس الساعة الثامنة مساءاً على محطه وراديو نجوم FM 100.6.


ومن المقرر أن تتحدث كاملة أبوذكرى، عن النجاح الكبير لمسلسل 100وش الذى حقق ناجحاً كبيراً هذا العام ومن أهم أعمال المخرجة كامله أبوذكرى 100 وش واحه الغروب يوم للستات سجن النساء ذات 18 يوم 6 ميدان التحرير واحد صفر عن العشق والهوى ملك وكتابه سنه أولى نصب.


كما قامت بالعمل كمساعد مخرج لأكثر من عمل ومن هذه الأعمال أبوالدهب وهالو أمريكا والساحر واللمبى بليه ودماغه العاليه اتفرج يا سلام جحيم تحت الارض ١٣١ أشغال الفرقه ١٢ البحر بيضحك ليه كما قامت بكتابه سكريبت فيلم حسن اللول وأمراه هزت عرش مصر الشيطان يستعد للرحيل.

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