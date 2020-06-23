أرسنال يقترب من حسم صفقة مدافع ساوثهامبتون

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
بات من المتوقع أن يمدد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إعارة البرتغالي سيدريك سواريس من ساوثهامبتون، كما أنه يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سواريس / 28 عاما/ انتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة في كانون ثان/يناير الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب الإصابة والتوقف الإجباري لمنافسات الدوري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيكون منتصف ليل اليوم الثلاثاء أخر فرصة أمام الأندية الإنجليزية لوضع اللمسات الأخيرة على عقود اللاعبين للموسم الحالي 2019 / 2020، مع انتهاء عقود بعض اللاعبين يوم 30 يونيو الجاري.

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن موقف سواريس معقد، مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الأصلي ساوثهامبتون بنهاية يونيو الجاري.

وأضافت أن لوائح تسجيل اللاعبين تلزم ساوثهامبتون بضرورة تجديد عقد سواريس قبل أن يسمح ذلك لأرسنال بتمديد إعارته، حيث ستجري اليوم الثلاثاء مفاوضات بين كل الأطراف المعنية في ظل ثقة كبيرة في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال معجب باحترافية سواريس وتأثيره الإيجابي على غرفة الملابس.

وتابعت الشبكة أن عقدا مع سواريس لمدة ثلاث سنوات لا يزال قيد المناقشة.

وذكرت أن المدافع البرتغالي لديه ثقة في الانتقال إلى أرسنال بشكل دائم، حيث يتلهف للمشاركة وتعويض الوقت الذي فاته مع النادي، حيث كان تعرض للإصابة في وجهه خلال استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري.

وستحد الضغوط المالية من نفقات أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن أرتيتا يأمل في ضم سواريس بشكل دائم، إلى جانب المدافع الإسباني بابلو ماري المنضم للفريق على سبيل الإعارة من فلامنجو البرازيلي، والذي يعاني من إصابة خطيرة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي الاسبوع الماضي.

أخبار تهمك

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ نصف ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!