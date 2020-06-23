رئيس الاتحاد الجزائري يثني على جمال بلماضي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
أثنى خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول، مؤكدا انه يتطلع لرفع تحد جديد وقيادة "محاربي الصحراء" للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ووصف زطشي، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم الثلاثاء،  بلماضي بكونه "واحدا من أفضل المدربين في العالم"، معترفا بتلقيه عروض مغرية بعد قيادته " الخضر" للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار إلى أن الهدف القادم لبلماضي، هو قيادة المنتخب الجزائري للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، مؤكدا أنه متعلق بالجزائر لدرجة كبيرة جدا.

كان بلماضي أكد ان هدفه القادم هو المشاركة في مونديال قطر 2022، والتطلع لتقديم بطولة رائعة.

من جهة أخرى، أبرز زطشي ان تعيين مجيد بوقرة مدربا جديدا لمنتخب المحليين جاء بطلب من بلماضي، موضحا أن هدفه مع الفريق هو التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في عام 2022، ومد المنتخب الأول بلاعبين موهوبين.

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