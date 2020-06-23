"الغلق وسحب الترخيص".. المنشآت السياحية توضح عقوبة مخالفة إجراءات الوقاية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:56 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
ناشد عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، كافة المنشآت التي تقدمت إلي الغرفة بطلب التشغيل الجزئي وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التي تم إعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير. 

وأشار المصري أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش علي المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل الجزئى للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأوضح المجلس أن عقوبات المخالفة تصل إلى حد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير المسئول. 

وأكد المصري على الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنظومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع" الرواد والعاملين معًا" وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.

تعرف على معايير تشغيل المطاعم السياحية: 

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية والتي تضمنت عدة اشتراطات وهي:
أولًا: صالة الطعام
• تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى.
• قياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول.
• التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
• حظر الـ “Open Buffet” مع السماح بالـ”Served Buffet” مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص.
• ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و١ متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى ٦ أشخاص على المائدة الواحدة.
• توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
• الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).
• الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر.
• حظر تقديم الشيشة.
• حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم.
• غلق أماكن ألعاب الأطفال.
• الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ”Take Away” داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.

ثانيًا: المطبخ
• الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام.
• الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ.
• الالتزام بكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.
• إتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء.
• توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.
وتسري جميع ضوابط تشغيل الفنادق والمطاعم المذكورة سابقًا على المخيمات بالمحافظات السياحية.

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