توضيح جديد من الحكومة بشأن عودة دوري كرة القدم (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإجراءات الاحترازية، معلقا: "قرررنا تنفيذ الإجراءات يوم السبت كي تبدأ المطاعم والمقاهي أول يوم في العطلة".

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاءء أن وزارة الأوقاف والجهات المسؤولة هي التي ستحدد المساجد التي ستفتح في كافة المحافظات مع تطبيق الضوابط الاحترازية كاصطحاب سجادة صلاة خاصة وارتداء كمامة وإغلاق دورات المياه، مشيرا إلى أنه سيتم استمرار إيقاف الصلوات الأسبوعية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقصود بنسبة 25% الخاصة بالأندية الرياضية الأعداد بالمنشآت التابعة للأندية كالمطاعم أو صالات الألعاب الرياضية، لكنها لا ترتبط بالحدائق أو المساحة الإجمالية للنادي، مؤكدا أن عودة المسابقات الرياضية وفي مقدمتها دوري كرة القدم قرار دولة، معلقا: "خلينا أقولها بعبارة واضحة، الدولة قررت عودة النشاط الرياضي ودوري كرة القدم".

وأكد أن الحكومة لن تتردد على فرض قيود مرة أخرى حال حدوث أي مشكلات، معقبا: "ما نخشاه نسبة الوفيات ونسبة الإصابات الحرجة بالنسبة لإجمالي الإصابات، والحمد لله الحالات الحرجة في تناقص حيث لا تتجاوز 2.5% وهو ما يعطينا قدر من الطمأنينة".

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حظر التجوال سيرفع تماما ابتداء من يوم السبت وآخر موعد لتطبيقه الجمعة المقبل".


وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى:

إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة
غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة 
غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً 
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ
استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل 
عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية 
إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25% 
إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

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