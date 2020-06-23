رئيس الوزراء: هذه الشواطئ ستفتح أبوابها للجمهور (فيديو)

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة مازالت مغلقة ولكن يسمح بعمل الشواطئ الخاصة في الفنادق لأنها تسيطر على عدد القادمين.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن عودة الصلوات الخمس في المساجد ستكون اعتبارا من السبت المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تحدد المساجد التي ستبدأ بالفتح في هذا الموعد.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لن يتم فتح كل المساجد، وسيتم اختيار المساجد وفق معايير وضوابط وجاهزية المساجد، كما يستمر غلق دورات المياه في المساجد التي تعاود الفتح.





وأكد نادر سعد على ضرورة إتباع وتطبيق إجراءات احترازية على المصلي إتباعها أثناء ذهابه إلى الصلاة في المسجد.





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى:





إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.



