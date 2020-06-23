المنشآت السياحية تشيد بقرار تشغيل المطاعم: نتطلع لزيادة الإشغال لـ50%

أشادت غرفة المنشآت السياحية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيرياتا عتبارًا من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأوضحت في بيان لها أن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة يشيد بقرار رئاسة الوزارء بتشغيل المطاعم والكافيتريات بنسبة 25٪ من طاقتها الإستعابية اعتبارًا من السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات.





وقال المجلس في بيانه إن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الإستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات والتى أوشكت على الإنهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.





وأضاف أنه التشغيل الجزئى للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت عادل المصرى عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا ملحوظًا





وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة للمطاعم السياحية بعد توقف دام أكثر 120 يومًا، تكبدت فيه هذه المنشآت خسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن القرار قد جاء ليكون بمثابة طوق نجاة.





وثَمن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحبة والتى أسفرت عن صدرور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم، معربًا عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50 ٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.





تعرف على الإجراءات واحترازات تشغيل المطاعم السياحية