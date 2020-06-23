بهذه الكلمات المؤثرة.. حسام داغر يحيي ذكري وفاة والدته

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أحيا الفنان حسام داغر ذكري وفاة والداته ، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعبر عن حزنه الشديد لرحيلها بهذه الكلمات المؤثرة قائلا :



وحشتيني ، الفل طرح في الجنينة عندي وإنتي بتحبيه طول عمرك ، جيتلك ورشيت شوية منه حواليكي النهارة



وتابع قوله أكيد رائحة الجنة أحلي وحلوة زيك كده ، سلام.



وعلق الكثير من متابعيه قائلا : الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.



وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.



وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.