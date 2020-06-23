تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أكد في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل على الالتزام الكامل بتعليمات وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الااحترازية والوقائية لضمان سلامة كل الأفراد.





وأضاف أن المجلس طالع قرارات رئيس الوزراء ورحب بها دعمًا ومساندًة لتوجهات الدولة بعودة الحياة في كافة المجالات مع الإلتزام بكل ما يحفظ سلامة المجتمع.





وأشار مرجان إلى أن المجلس طلب من الإدارة التنفيذية عدم إبداء أي مرونة فيما يخص الإجراءات الإحترازية وتوفير كل الإمكانات الطبية للعاملين والموظفين والفرق الرياضية بالتنسيق الكامل مع اللجنة الطبية، وكذلك الاستعداد لإستقبال أعضاء النادي في الموعد المحدد لذلك وفي ضوء التصور الذي تم إعداده سلفًا، خاصًة وأن إدارة النادي بدأت التجهيز والترتيب لكافة هذه الأمور منذ فترة طويلة.





وعن قرارات المجلس اليوم، قال أنه تم التصديق على محضر جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ 14/5/2020 ، 2/6/2020 ، وإعتماد القرارات الخاصة بأعمال الصيانة والمنشآت، وطلب المجلس تصورًا ماليًا من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذلك تصورًا من سامح علي كامل المستشار الهندسي فيما يخص المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها، وذلك للتنسيق بين النواحي المالية والإنشائية بما يضمن إنجاز كل المشروعات في الفروع الثلاثة.





وأكد مرجان على أن المجلس إعتمد في جلسته اليوم التصور المقدم من رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والخاص بعودة فرق الدرجة الأولى في كل اللعبات للتدريبات تماشيًا مع قرارات الدولة لإستكمال كافة المنافسات.





وأضاف أن اللجنة الطبية كانت قد عقدت إجتماعًا مطولًا مع مدربي النشاط قبل أيام وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بالوقاية والعمل على تنفيذ البروتوكول الطبي لوزارة الرياضة في هذا الشأن.



