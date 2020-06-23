مدافع الزمالك يتلقى عروضا مغرية من الخليج

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك العديد من العروض الخليجية الضخمة في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية اهتمام أندية كبرى من الدوري السعودي والدوري الإماراتي بالتعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك في الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.





وكان نادي الزمالك قد أكد على رفضه النهائي لفكرة رحيل محمود علاء في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم المقبل.





يذكر أن الزمالك كان قد تمكن من تجديد عقد محمود علاء منذ فترة ولكن هناك خلاف بين النادي واللاعب بسبب عدم دفع مقدم العقد حتى الآن.





وقد شارك محمود علاء في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وقدم أداء مميز جدا مع الفريق الأبيض.



