برشلونة ويوفنتوس يسعون لإتمام صفقة "بيانيتش - آرثور"

كشفت تقارير صحفية عالمية إيطالية أن برشلونة الإسباني يسعى لإتمام المفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي بشأن إبرام الصفقة التبادلية "بيانيتش - آرثور".





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن المشكلة حتى الآن تكمن في موافقة البرازيلي آرثور حيث يتمسك النجم البرازيلي بالاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي يرغب في إتمام هذه الصفقة فهو يتطلع للعب مع برشلونة الذي يجده تعزيز مهم على الرغم من أنه يبلغ من العمر 30 عامًا.





وأوضحت الشبكة العالمية أن الناديين الإسباني والإيطالي يرغبان في إتمام هذه الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.



