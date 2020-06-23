برلماني يطالب الحكومة بربط رخصة المحالات التجارية بمواعيد الفتح والغلق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قدم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمجلس الوزراء على قرارات الفتح التدريجي، مشيرا إلى أن مجلس النواب ناقش فكرة تحديد موعد دائم لغلق المحال العامة بغض النظر عن أزمة كورونا. 

وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، يجب أن يقترن ميعاد غلق المحال بتقييم عند الممارسة واستثناء بمقابل لبعض المناطق خاصة السياحية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن النمط السائد هو الفتح على مدار ال24 ساعة ونطالب حاليا بدراسة فكرة التوقيت المحدد لغلق المحلات على مدار السنة وبعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا سعادته لاستجابة الحكومة لفكرة البرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى:

إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة
غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة 
غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً 
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ
استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل 
عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية 
إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25% 
إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب فيروس كورونا النائب أحمد السجيني الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 6 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزها فتح المساجد والمطاعم.. 9 قرارات حكومية للتعايش مع كورونا (إنفوجرافيك)

ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن فيروس كورونا

"تجارية الإسكندرية": الحالة النفسية للمواطن ستكون إيجابية مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا

بعد قرارات الوزراء.. مصطفى شردي: "يوم السبت مش ليلة العيد"

شردي يكشف سبب اختيار السبت لتطبيق إجراءات مجلس الوزراء

الأوقاف تكشف سبب استمرار غلق مصلى السيدات في المساجد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!