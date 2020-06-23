خاص.. مصطفى محرم يكشف عن رأيه في اختيار محمد رمضان لمسلسل الإمبراطور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:56 م
مصطفى محرم
مصطفى محرم
ريهام كمال
أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديم مسلسل في الموسم الرمضاني المقبل عن قصة الفنان الكبير أحمد زكي، ويحمل اسم "الإمبراطور".

وتواصل "الفجر الفني" مع الكاتب الكبير مصطفى محرم، لمعرفة رأيه عن تقديم مسلسل يتناول قصة أحمد زكي، ورأيه في اختيار الفنان محمد رمضان، لتجسيد الشخصية.

وقال "محرم"، في تصريح خاص للفجر الفني: "ليس كونه أسمر اللون ان يقوم بعمل شخصية أحمد زكي".

وتابع: "يجب ان يعمل على الشخصية ويكون على إدراك تام بمفاهيم شخصية أحمد زكي، وطبيعته".

وفي حالة كتابة المسلسل سيكون اختياره محمد رمضان، قال "محرم": "المهم يكون ممثل وفاهم الشخصية وطبيعتها وابعادها".

وأضاف "محرم" بأنه ضد توقيت تنفيذ العمل لعدم وجود فارق زمني كبير، والجميع على علم بحياة أحمد زكي".

واختتم مصطفى محرم، حديثه قائلا: "أتوقع عدم نجاح المسلسل".

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 9 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!