خاص.. مصطفى محرم يكشف عن رأيه في اختيار محمد رمضان لمسلسل الإمبراطور

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أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديم مسلسل في الموسم الرمضاني المقبل عن قصة الفنان الكبير أحمد زكي، ويحمل اسم "الإمبراطور".



وتواصل "الفجر الفني" مع الكاتب الكبير مصطفى محرم، لمعرفة رأيه عن تقديم مسلسل يتناول قصة أحمد زكي، ورأيه في اختيار الفنان محمد رمضان، لتجسيد الشخصية.



وقال "محرم"، في تصريح خاص للفجر الفني: "ليس كونه أسمر اللون ان يقوم بعمل شخصية أحمد زكي".



وتابع: "يجب ان يعمل على الشخصية ويكون على إدراك تام بمفاهيم شخصية أحمد زكي، وطبيعته".



وفي حالة كتابة المسلسل سيكون اختياره محمد رمضان، قال "محرم": "المهم يكون ممثل وفاهم الشخصية وطبيعتها وابعادها".



وأضاف "محرم" بأنه ضد توقيت تنفيذ العمل لعدم وجود فارق زمني كبير، والجميع على علم بحياة أحمد زكي".



واختتم مصطفى محرم، حديثه قائلا: "أتوقع عدم نجاح المسلسل".