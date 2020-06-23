أخر تطورات ملف تجديد فايلر للأهلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:28 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي

يحاول النادي الأهلي استغلال قرار استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز ليقوم بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

 

وأعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من منتصف الشهر القادم لذلك سيحاول مسئولو الأهلي استغلال هذا القرار لتجديد عقد فايلر.

 

وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي بفايلر الذي يتواجد حاليا في سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته وأخبره بقرار وزير الشباب والرياضة واتفق معه على خطة تدريبات الفريق القادمة.

 

كما تواصل أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء مع فايلر لفتح ملف التجديد معه لمدة موسمين قادمين بعد قرار عودة الدوري.

 

ولم يحسم فايلر حتى الآن قراره سواء بالتجديد و الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر ولكنه يتواجد حاليا في سويسرا لحسم هذا الأمر مع زوجته.

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