شردي يكشف سبب اختيار السبت لتطبيق إجراءات مجلس الوزراء

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن من يرفض قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن خطة عودة الحياة لوضعها الطبيعي بشكل تدريجي اعتبارا من يوم السبت المقبل، يمكنه الاستمرار في الحظر في منزله.





وأضاف "شردي"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، "اللي مش عاجبه القرار يستمر في الحظر في بيتهم"، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التوجه إلى المساجد والكنائس.





وتوقع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اختيار يوم السبت لبداية تطبيق قرارات مجلس الوزراء، حتى يكون هناك وقت أمام الوزارات للترتيب الإجراءات.





وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 2362020، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".





وترأس أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 2362020، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.



