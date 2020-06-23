بعد تصدرها مؤشرات جوجل.. من هي جورجينا رزق؟

خلال الساعات الأخيرة، تصدر اسم جورجينا رزق مؤشرات موقع البحث الشهير "جوجل"، بعد زيادة بحث المصريين على اسمها، بسبب صورة نشرها لها زوجها الفنان اللبناني وليدي توفيق عبر تطبيق "إنستجرام".





ويرجع سبب تصدر الاسم إلى محاولات المترددين على الموقع مقارنة الصورة الحديثة لها بالصور القديمة المنتشرة عن زوجة المطرب في شبابها، فمن هي جورجينا رزق؟.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" عدد من المعلومات عن جورجينا رزق، التي تصدر اسمها مؤشرات موقع البحث الشهير "جوجل":





- جورجينا رزق هي عارضة أزياء وفنانة لبنانية حصلت على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970 ولقب ملكة جمال الكون في 1971.





- من مواليد 3 يناير 1953، وتنحدر من عائلة مسيحية مارونية لبنانية، من والد لبناني ووالدة مجرية.





- هي أول مرة تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون.





- أصدر لبنان طابعا بريديا يُظهر صورة جورجينا رزق بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال الكون، فيما عملت رئيسة للجنة اختيار ملكة جمال لبنان 2012.





- تزوجت من علي حسن سلامة والذي لُقّب من قبل الصهاينة بالأمير الأحمر والذي اُغتيل في 1979 من قبل الموساد وأنجبت منه ابنها "علي".





- وتزوجت من وليد توفيق في العام 1990 وأنجبت منه ابنها الثاني "الوليد" وابنتها "نورهان".





- شاركت في العديد من الأفلام السنيمائيّة قبيل الحرب الأهلية اللبنانية وشاركت دور البطولة في فيلم "غيتار الحب" مع عمر خورشيد وصباح.





- وفي 1975، مثلت دور البطولة في فيلمين، الأول مع محرم فؤاد ووحيد سيف في فيلم "الملكة وأنا" والثاني مع رشدي أباظة في "باي باي يا حلوة"، كما مثلت أيضا في مسرحية "سنقف سنقف" مع روميو لحود وفي مسلسل "أنت أنا" مع فهد بلان.



