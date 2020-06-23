بهذه الصور.. رامز أمير يستعرض مهاراته في تايكوندو

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شارك الفنان رامز أمير، جمهوره بمجموعة صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر خلال الصورة وهو يمارس رياضة التايكوندو ، وعلق علي الصورة قائلا : في حب التايكاندو .



وحظيت الصور بتفاعل الكثير من محبيه وتبايبنت التعليقات حيث علق أحد المتابعين قائلا : عاش يا وحش ، وأضاف آخر نجم الأكشن الذي تخطي رمضان والسقا وأمير كرارة .



يشار أن رامز أعلن مؤخرا أنه أول ممثل مصري يحصل علي الحزام الأسود في التايكاندو.



يذكر ان آخر اعمال رامز أمير، مسلسل "الأختيار" وتدور أحداثة في إطار وطني حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد.