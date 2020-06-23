تصدر وليد توفيق تريند "جوجل" بعد انتشار صورة تجمعه بملكة جمال الكون

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:24 م
وليد توفيق
وليد توفيق
مي مرسي
httتصدرت ملكة جمال الكون لعام 1971 تريند محرك البحث "جوجل" وذلك عقب نسر زوجها وليد توفيق صورة من أحدث جلسات التصوير معا وظهرت فيه بإطلالة صيفية وميك أب خفيف وشعر منسدل على كتفها.

وكان وليد توفيق قد تحدث سابقا عن علاقته بجورجينا وهو أنهم جمعتهم قصة حب منذ سنوات عديدة ولكن لم يعلم بهذا أحد وقامو بالسفر في طائرة إلى القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال وليد توفيق كليب "بغار عليكي" وهو من ألحانه وكلمات احمد ماضي وإنتاج ستايلز سووديوز وإخراج زياد خوري.

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