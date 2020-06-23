الجامعة العربية تدعو إثيوبيا لعدم ملء سد النهضة دون اتفاق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:08 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قالت جامعة الدول العربية، إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مطالبة اثيوبيا بالامتناع عن البدء بملء خزان سد النهضة ما لم تتوصل الى اتفاق بشان تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة سد النهضة الاثيوبي بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأكد وزراء الخارجية العرب، على ان الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لايتجزأ من الامن القومي العربي ورفض أي عمل أو اجراء يمس بحقوق كافة الاطراف في مياه النيل.

وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من ٢٥ مايو ٢٠٢٠ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٠ من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحب الوزراء بدعوة الامين العامً للامم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.

وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الاطراف عن اتخاذ ايه اجراءات احادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣مارس٢٠١٥.

كما أكد الوزراء، على ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور .

ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام اثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى إتفاق.

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مصر سد النهضة جامعة الدول العربية بوابة الفجر السودان اثيوبيا

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