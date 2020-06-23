بهذه الصورة.. أكرم حسني يوجه تساؤلات لمتابعيه على السوشيال ميديا

Advertisements

شارك الفنان أكرم حسني ، جمهوره بصورة كاريكاترية جديدة له ، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أكرم بالصورة بجواره بعض الأشياء التي تميز أعماله الفنية التي شارك بها.



وعلق علي الصورة قائلا : قاعدين في البيت يبقي نلعب بقي ، الصورة دي فيها شخصيات من أعمالي الفنية ، هتعرفوا تطلعوها كلها ولا لا .



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير ، وعلق أحد المتابعين قائلا : أبو حفيظة ، الوصية ، رجالة البيت ، سلاح التلميد ، ريح المدام ، كلب بلدي .



يذكر أن "أكرم حسنى"، خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، ويشاركه في البطولة كلا من ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى