بهذه الصورة.. أكرم حسني يوجه تساؤلات لمتابعيه على السوشيال ميديا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:22 م
أكرم حسني
أكرم حسني
فايقة محمد عادل
شارك الفنان أكرم حسني ، جمهوره بصورة كاريكاترية جديدة له ، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أكرم بالصورة بجواره بعض الأشياء التي تميز أعماله الفنية التي شارك بها.

وعلق علي الصورة قائلا : قاعدين في البيت يبقي نلعب بقي ، الصورة دي فيها شخصيات من أعمالي الفنية ، هتعرفوا تطلعوها كلها ولا لا .

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير ، وعلق أحد المتابعين قائلا : أبو حفيظة ، الوصية ، رجالة البيت ، سلاح التلميد ، ريح المدام ، كلب بلدي .

يذكر أن "أكرم حسنى"، خاض السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، ويشاركه في البطولة كلا من ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 11 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!