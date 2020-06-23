كريم العمري ضيف برنامج "ست الستات" مع دينا رامز على قناة صدى البلد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:11 م
كريم العمري
كريم العمري
روان هيثم
يحل غدًا الفنان كريم العمري ضيف في برنامج "ست الستات" مع الإعلامية دينا رامز في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وأعلنت قناة صدى البلد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الفنان الشاب كريم العمري غدًا في ضيافة الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات.. للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار و أهم أعمالة الفنية القادمة".

يذكر أن الفنان كريم العمري قام بتجسيد شخصية النقيب هشام، أحد أبطال القوات المسلحة، من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي تدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وشارك أيضًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" بتجسيد دور الدكتور حازم الذي سيتزوج من يسرا التي تجسدها الفنانة تارا عماد، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أخبار تهمك

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

05:53 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!