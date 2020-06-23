كريم العمري ضيف برنامج "ست الستات" مع دينا رامز على قناة صدى البلد

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يحل غدًا الفنان كريم العمري ضيف في برنامج "ست الستات" مع الإعلامية دينا رامز في تمام الساعة الرابعة عصراً.



وأعلنت قناة صدى البلد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الفنان الشاب كريم العمري غدًا في ضيافة الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات.. للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار و أهم أعمالة الفنية القادمة".



يذكر أن الفنان كريم العمري قام بتجسيد شخصية النقيب هشام، أحد أبطال القوات المسلحة، من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي تدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



وشارك أيضًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" بتجسيد دور الدكتور حازم الذي سيتزوج من يسرا التي تجسدها الفنانة تارا عماد، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.