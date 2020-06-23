وزير الخارجية العماني: يجب تفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا

أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، بأنه يجب تفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا.

وأوضح "بن علوي"، خلال تصريحاته فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهود عربية من أجل إبعاد الميليشيات عن الأراضي الليبية.





وأشار إلى أن جهود عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين، منوها بأن هناك إجماع على أهمية الحل السياسي في ليبيا.



