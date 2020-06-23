وزير الخارجية العماني: يجب تفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:09 م
يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
الفجر
أكد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، بأنه يجب تفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا.
 
 وأوضح "بن علوي"، خلال تصريحاته فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهود عربية من أجل إبعاد الميليشيات عن الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن جهود عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين، منوها بأن هناك إجماع على أهمية الحل السياسي في ليبيا.

هذا وأكدا وزيرا خارجية سلطنة عمان والعراق أهمية معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السلمية, اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:35 مساءً

دعا الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السملية، معبراً عن الأسى للوضع الحالي في ليبيا .وأعرب "بن علوي" في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي، عن أمله أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى.

وقال بن علوي - رئيس الدورة الحالية للمجلس - " يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق .كما أعرب بن علوي عن الشعور بالآسي للوضع الحالى فى ليبيا ، قائلاً: "نسعى إلى معالجته بالوسائل السلمية وإنه لمن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذراً في مثل هذه الأوضاع"، مؤكداً على روابط الأخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، أهمية حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ، مشددا على دعم العراق لجميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.وشدد "حسين" في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على موقف العراق الرافض للتدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، داعيا إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعباً.

وحول أزمة سدّ النهضة أكد الوزير العراقي ان بلاده يدعم حُقُوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما ، داعيا الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل.

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