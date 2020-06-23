أوباميانج بديل مارتينيز في برشلونة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:00 م
أوباميانج
أوباميانج
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة جدد اهتمامه بالجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الاتجاه للتعاقد مع أوباميانج يعني أن برشلونة سيلجأ للخطة البديلة بعد تعقد صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد أوباميانج ينتهي مع آرسنال في صيف 2021 لكن النجم الجابوني البالغ من العمر 31 عامًا يرفض حتى الآن تجديد تعاقده مع المدفعجية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال قام بالاستسفار عن البرازيلي نوربيرتو نيتو حارس مرمى برشلونة وذلك من أجل تعويض نجمه الألماني بيرند لينو الذي تعرض لإصابة خطيرة.

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