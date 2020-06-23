رئيس رين يصدم ريال مدريد ويحسم مصير كامافينجا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

وجه نيكولاس هولفيك رئيس رين الفرنسي صدمة قوية إلى ريال مدريد الإسباني وحسم مستقبل نجم خط وسط الفريق الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي يعتبر من أهم أهداف ريال مدريد الرئيسية في الميركاتو الصيفي المقبل.


وقال نيكولاس هولفيك في تصريحات صحفية:" لم نحدد سعر كامافينجا لأنه سيبقى معنا الموسم المقبل، نحن فريق طموح وهو فتى ناضح ويعرف أين تكمن مصلحته الرياضية ".


وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن ريال مدريد حدد كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا كهدف رئيسي في الصيف المقبل، حيث يراه الملكي خليفة البرازيلي كاسيميرو.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كامافينجا من خريجي فريق رين ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2019 وخاض مع رين حتى الآن 43 مباراة وسجل هدف واحد وصنع هدفين آخرين وينتهي عقده مع النادي الفرنسي في عام 2022.

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