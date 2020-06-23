عبدالمجيد: دفعة جديدة من كحول وواقيات وجه بخصم ٢٠٪ وكمامات جراحية للصحفيين
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:00 م
ميسون أبو الحسن
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول، بخصم ٢٠٪، ليتوافر ليتر الكحول بسعر ٨٠ جنيهًا، للصحفيين وأسرهم، إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف في بيان له، أنه تم توفير كمامات جراحية انتاج مصانع الهيئة العربية للتصنيع، سعة ٢٥ كمامة بالعبوبة ( برباط)، وعبوات سعة ٥٠ كمامة بالعلبة، وهي كمامات جراحية، ثلاث طبقات ودعامة.
وأدد عبدالمجيد، أنه تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم ٢٠٪، ليصل الدرع إلى ٤٠ جنيهًا فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.
ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، تتيح مستلزمات التطهير والوقاية، بداية من غدًا الأربعاء من العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة، وذلك استمرارًا لاستراتيجية، الوقاية للزملاء وأسرهم، إلى جانب ما يبذل من جهد في الشق العلاجي.
وتابع: "ها نحن نعاود بإذن الله وفضله العمل والقتال على الجبهة بعون الله، فالزملاء وأسرهم يستحقون كل جهد، وكل دعم في تلك الظروف العصيبة".
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