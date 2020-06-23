عبدالمجيد: دفعة جديدة من كحول وواقيات وجه بخصم ٢٠٪؜ وكمامات جراحية للصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول، بخصم ٢٠٪؜، ليتوافر ليتر الكحول بسعر ٨٠ جنيهًا، للصحفيين وأسرهم، إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.





وأضاف في بيان له، أنه تم توفير كمامات جراحية انتاج مصانع الهيئة العربية للتصنيع، سعة ٢٥ كمامة بالعبوبة ( برباط)، وعبوات سعة ٥٠ كمامة بالعلبة، وهي كمامات جراحية، ثلاث طبقات ودعامة.





وأدد عبدالمجيد، أنه تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم ٢٠٪؜، ليصل الدرع إلى ٤٠ جنيهًا فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.





ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، تتيح مستلزمات التطهير والوقاية، بداية من غدًا الأربعاء من العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة، وذلك استمرارًا لاستراتيجية، الوقاية للزملاء وأسرهم، إلى جانب ما يبذل من جهد في الشق العلاجي.



