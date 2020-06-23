"الأفراح جاية كتير".. رمضان عبد المعز يوجه رسالة لطلاب الثانوية (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:54 م
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
رقية جمال
وجه الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة لجميع طلاب الثانوية العامة، قال خلالها: "ربنا يثبتكم ويوفقكم، ويسدد رميكم ويوفقكم للإجابة الصحيحة".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، لطلاب الثانوية العامة: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، فالظروف الحالية ليست مثل كل عام، ولكن قدر الله لا يأتي إلا بخير".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن بعض الطلاب غاضبون لعدم إقامة حفل تخرجهم خاصة في المدارس الدولية، معقبًا: "ولا تزعلوا الأفراح جاية كتير، وربنا يعوضكم خير، أدوا ما عليكم بالاجتهاد والمذاكرة والتركيز في الامتحان والاستعانة بالله، وأسالوا الله التوفيق".


انطلاق ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب الأحد الماضي، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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