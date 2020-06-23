"الأفراح جاية كتير".. رمضان عبد المعز يوجه رسالة لطلاب الثانوية (فيديو)

وجه الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة لجميع طلاب الثانوية العامة، قال خلالها: "ربنا يثبتكم ويوفقكم، ويسدد رميكم ويوفقكم للإجابة الصحيحة".





وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، لطلاب الثانوية العامة: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، فالظروف الحالية ليست مثل كل عام، ولكن قدر الله لا يأتي إلا بخير".





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن بعض الطلاب غاضبون لعدم إقامة حفل تخرجهم خاصة في المدارس الدولية، معقبًا: "ولا تزعلوا الأفراح جاية كتير، وربنا يعوضكم خير، أدوا ما عليكم بالاجتهاد والمذاكرة والتركيز في الامتحان والاستعانة بالله، وأسالوا الله التوفيق".



