المخرج أحمد المرسي يكشف كواليس تصوير إعلان وزارة السياحة الجديد

من خلال سائحين يصلان بعد فتح المطارات والمنشآت السياحية، استعرض المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي إجراءات الوقاية الصحية في مصر، مستعيداً جماليات أهم المواقع والأنشطة السياحية في مصر في فيديو مدته دقيقتين بعنوان نفس الإحساس العظيم من إنتاج وزارة السياحة والآثار المصرية.

عن إنتاج الفيديو يتحدث مخرجة ومدير تصويره أحمد المرسي ليكشف إنه تم تصويره خلال 4 أيام، وهو ما يعد إنجازاً بسبب ظروف حظر التجول الليلي، مع اتخاذ كامل الاحتياطات الصحية لسلامة طاقم التصوير، بالتعاون مع وزارة السياحةوالآثار، وسلاح الحرب الكيماوية من وزارةالدفاعووزارة الداخلية.

ويقول المرسي عن الإعلان "هذا الفيديو كأنه فيلم قصير هدفه هو طمأنة الزائرين لإجراءات الوقاية الصحية في مصر الآن بالنسبة للسائحين، وهو ما قمنا بتغطيته بكثافة في أول 50 ثانية منه في المطار وحتى وصولهم إلى الفندق، بعد هذا استعرضنا تنوع وجماليات الأنشطة السياحية عبر السائحين بأماكن مفتوحة وأجواء مشمسة كتعويض عن فترات الإغلاق التي عاشا بها في بلدهما، واستخدمنا تيمة موسيقية حية وبسيطة وذات إيقاع سريع، بآلات شرقية مثل العود والقانون، وهي من تأليف محمد النابلسي".

الفيديو تستخدمه وزارة السياحة والآثار من أجل الترويج لعودة الموسم السياحي لمصر خلال الأسابيع المقبلة مع إجراءات مشددة للوقاية والسلامة بالمنشآت السياحية والمطارات، وقد أثار موجة من الإعجاب في وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشاد به الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية، ووصفه بأنه "مصنوع بذكاء واحتراف شديدين".

أحمد المرسي الحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية عن التصوير السينمائي وفي الإعلانات، أخرج إعلان سيراميك الجوهرة في رمضان الماضي، وقد شاركت فيه الفنانة يسرا مع لقطات أرشيفية من ذات الإعلان الذي ظهرت فيه منذ 25 سنة مع النجم العالمي عمر الشريف.

أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، نال 19 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها رسائلالبحر (2010)،الحفلة (2013)، الفيلالأزرق(2014)،الأصليين(2017)، تراب الماس (2018).أحدث أفلامه الفيل الأزرق 2 حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققاً أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية. وينتظر المرسي حالياً عرض فيلمهالعارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز، كما يحضّر لفيلم كيرة والجنمع المخرج مروان حامد في فيلمهما الخامس سوياً.