"بنك قناه السويس " يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:17 م
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير

ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 2.7 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 582.2 مليار جنيه ،  وبختام الجلسة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

وتصدر سهم مستوي بنك قناة السويس الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 3.8% وبسعر 6.9 جنيه ، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 3.3% وبسعر 1.1 جنيه 

ثم جاء سهم السويدى اليكتريك ليحتل الترتيب الثالث بنسبة 3.2% وبسعر 6.6 جنيه ، ثم سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 3.1% وبسعر 5.2 جنيه ، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 3.1% وبسعر 10.6 جنيه .

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم 

وتصدر سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا  الأكثر ارتفاعاًبنسبة 20.6% وبسعر 4.4جنيه ، تلاه سهم الالومنيوم العربية بنسبة 12.5% وبسعر 16.7 جنيه 

ثم جاء في الترتيب الثالث سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 41.9 جنيه ، ثم سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بنسبة 9.9% وبسعر 78 جنيه وأخيراً سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.4% وبسعر 8.8 جنيه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الغلق

أخبار تهمك

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر

منذ أقل من ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا

منذ أقل من ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ 37 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ ربع ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سهم "اوراسكوم" بـ 4.4 جنيه .. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .. "ليسيكو مصر" تتصدر قائمة الأسهم المرتفعة اليوم

"المصرية للإتصالات " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .."دلتا للطباعة والتغليف " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

بـ 1.7 جنيه سعر سهم "دايس ".. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

بنسبة هبوط 16.3% .. سهم "رواد للسياحة "يتصدر قائمة الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

03:53 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!