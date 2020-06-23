"بنك قناه السويس " يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:17 م
نيفين سمير
ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 2.7 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 582.2 مليار جنيه ، وبختام الجلسة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.
وتصدر سهم مستوي بنك قناة السويس الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 3.8% وبسعر 6.9 جنيه ، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 3.3% وبسعر 1.1 جنيه
ثم جاء سهم السويدى اليكتريك ليحتل الترتيب الثالث بنسبة 3.2% وبسعر 6.6 جنيه ، ثم سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 3.1% وبسعر 5.2 جنيه ، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 3.1% وبسعر 10.6 جنيه .
الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم
وتصدر سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا الأكثر ارتفاعاًبنسبة 20.6% وبسعر 4.4جنيه ، تلاه سهم الالومنيوم العربية بنسبة 12.5% وبسعر 16.7 جنيه
ثم جاء في الترتيب الثالث سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 41.9 جنيه ، ثم سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بنسبة 9.9% وبسعر 78 جنيه وأخيراً سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.4% وبسعر 8.8 جنيه
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