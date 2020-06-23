خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
احمد السيد
قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بصرف مقدم تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي.

وجاء قرار مجلس الإدارة بصرف مقدم تعاقد كارتيرون بعد الانتعاشة المالية التي شهدها النادي خلال الأيام الأخيرة، بسبب فتح باب تجديد الاشتراكات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

وقد أعلن نادي الزمالك تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لمدة موسم إضافي،لينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية موسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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