بالكمامة.. كريم عبدالعزيز يغازل جمهوره بهذه الصورة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:07 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان كريم عبدالعزيز بالتفاعل من حين لأخر مع جمهوره بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، حيث نشر منذ قليل صورة له مرتديا كمامة وزي أبيض ووجه خلاله نصيحة لمتابعيه قائلا أول يوم شغل ، بس شغل عالي برضو ، ربنا يعدي الأيام دي علي خير وهتعدي إن شاء الله ، وهنفتكرها ونضحك ، مساءكم فل ورضا.

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : منتظرين في الإختيار وإن شاء الله تكسر الدنيا.

جدير بالذكر أن كريم عبدالعزيز يقوم بتصوير حالياً فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والفيلم من بطولته هو وكل من وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.

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