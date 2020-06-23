الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عمر السعيد

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد عمر السعيد مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأبيض رقم ٣٠، عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





ونشرت الصفحة صورة لمهاجم الفريق وكتب : يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا عمر السعيد، كل عام وأنت بخير.





في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







