الجيش الوطني الليبي يستهدف رتلا للميليشات غرب مدينة سرت

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، استهداف رتلا للميليشات غرب مدينة سرت، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أكد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الجمعة، على إرسال جنود وتعزيزات عسكرية من القوات الخاصة الصاعقة في محاور القتال شرقي مدينة مصراتة.

وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية في بيان صحفي لها، إن "بعـض سرايا الكتيبة 497 صاعقة التـي تـم تشكيلها باسم الشهيـد الفـريق ركـن عبـد الفتـاح يونس العبيـدي، قد توجهت بعـد تكليفها وإعلان جاهزيتها واستلام مهامها القتالية إلى محاور القتال شرق مدينة مصراتة".

وأضاف البيان، أن "آمـر القـوات الخاصة الليبيـة اللـواء ونيـس بوخمادة أصدر أوامره للانتقال إلى المـكان بناء على تعليمات القائد العـام للقـوات المسلحة العـربية الليبيـة، المشير أركان حرب خليفة حفتر"، مشيرا إلى أن "أسـود القوات الخاصة في جاهزية تامة لتنفيذ أوامر المـوت، وعلى درب الرجال والشهداء سائرون".

يشار أن وحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر تتمركز الآن في مدينة سرت وبعض المناطق القريبة من مدينة مصراته في محاولة لصد أي هجوم مفاجئ قد تشنه قوات حكومة الوفاق للسيطرة على مدينة سرت.


وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينة ترهونة غربي ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.

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