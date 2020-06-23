سعد لمجرد يوجه هذه النصيحة لمتابعيه عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:03 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
الفجر الفني
يحرص الفنان سعد لمجرد بالتفاعل من حين لأخر مع جمهوره بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، حيث نشر منذ قليل ڤيديو له مرتديا زي أبيض ووجه خلاله نصيحة لمتابعيه قائلا : في بعض الأحيان يكون أشجع شئ تفعله هو عدم النظر إلي الوراء أبدا

يشار أن دويتو "انساى"، غناء الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد حقق نجاحا كبيرا ،واكتسحت هذه الأغنية تطبيق انغامى ، حيث أصبحت الأغنية الاولى على تطبيق انغامى وتخطت 250 مليون مشاهدة.

أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج المخرج حسام الحسيني.

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