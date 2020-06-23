حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع عمرو وردة

كشف نادي الزمالك عن حقيقة دخوله في مفاوضات مع المصري عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت بعض التقارير الصحفية اليونانية إلى أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع وردة الفترة الماضية لضمه في الصيف.





ولكن نفى المارد الأبيض كل الأنباء المنتشرة حول دخول النادي في أي مفاوضات مع عمرو وردة الفترة الماضية.





وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن عمرو وردة ليس ضمن اهتمامات النادي في سوق الانتقالات الصيفية من الأساس ولا يوجد نيه لضمه.





وكانت بعض الانباء في الساعات الماضية قد اشارت إلى أن عمرو وردة قريب بشكل كبير جدا من الرحيل عن صفوف نادي باوك في نهاية الموسم الجاري ولكن لم يتم تحديد وجهته القادمة.



