أريزا وبرتانس يقرران عدم استئناف دوري السلة الأمريكي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات

اتخذ نجمي كرة السلة الأمريكية تريفور أريزا واللاتفي ديفيس برتانس قرارا بعدم استئناف موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع فريقيهما بورتلاند ترايل بلايزرز وواشنطن ويزاردز في نهاية يوليو المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا التي شهدت ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن قرار أريزا كان لأسباب شخصية، موضحة أنه في خضم معركة قانونية من أجل حضانة ابنه البالغ من العمر 12 عامًا، حصل على أمر يمنحه فترة زيارة لمدة شهر واحد والتي تصادف استكمال الموسم المقرر إجراؤه خلف أبواب موصدة في ديزني وورلد بمدينة أورلاندو.

 

وأكدت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين أنها لن تعارض رفض اللاعبين العودة إلى اللعب، في حين أعرب عدد من منهم عن ترددهم، بين مخاوف مرتبطة بوباء "كوفيد-19"، ومخاطر التعرض لإصابة بعد فترة طويلة من التوقف والرغبة في التركيز على مكافحة الظلم الاجتماعي والعرقي، في أعقاب الوفاة المأساوية لجورج فلويد في 25 مايو الماضي في مدينة مينيابوليس بعد توقيفه من قبل شرطي أبيض ضغط بركبته على رقبته لدقائق دون أن يستمع لمناجاته كونه لا يستطيع التنفس.

 

في المقابل، سيتم خفض أجر أي لاعب يقرر عدم الالتحاق بفريقه لاستكمال الموسم، بما يصل الى راتب 14 مباراة كحد أقصى، وبالتالي سيخسر أريزا في حال تأهل بلايزرز إلى الأدوار الإقصائية، ما يصل إلى 1,8 مليون دولار بحسب "إي إس بي إن".

 

ويملك اللاعبون مهلة حتى الأربعاء لإبلاغ فرقهم في حال قرروا عدم اللعب، وبعدها تقوم الفرق بإبلاغ الرابطة عن لائحتهم النهائية قبل الأول من يوليو.

 

وأوضحت "إي إس بي إن" أن اسم برتانس لن يتواجد على لائحة واشنطن ويزاردز الذي اعتبر القرار بمثابة إجراء احترازي اتخذه بالاتفاق مع ناديه.

 

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، حرا في نهاية الموسم الحالي الذي شهد تألقه بشكل لافت مع معدل 15,4 نقطة ونسبة نجاح بلغت 42,4 بالمئة في المباراة الواحدة. وفضل برتانس عدم المجازفة باللعب بعد أن عانى سابقا خلال مسيرته الاحترافية من إصابتين خطيرتين في الركبة.

 

وجاء انسحاب أريزا وبرتانس مع تزايد القلق داخل رابطة الدوري الاميركي للمحترفين بشأن استئناف الموسم في مدينة أورلاندو التي تواجه منذ أيام ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تجاوز عددها الإجمالي 100 ألف منذ الاثنين.

أخبار تهمك

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر

منذ أقل من ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا

منذ 43 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

03:53 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!