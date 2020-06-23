تعرف على حقيقة وفاة الفنانه رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:19 م
الفنانه رجاء الجداوي
الفنانه رجاء الجداوي
تصدر وفاة الفنانه رجاء الجداوي، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك نظرًا لتدهور حالتها الصحية داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية.

ونفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، جميع الشائعات التي تُصدرها مواقع التواصل الاجتماعى، وفاة الفنانه رجاء الجداوي، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

ونفى أيضًا المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، خضوع الفنانة رجاء الجداوي لمسحة رابعة، مؤكدًا أن الفنانه رجاء الجداوي لم تجرى منذ دخولها العزل منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل "PCR"، وكان الأول بعد دخولها بـ3 أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني بعد حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته إيجابية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانه رجاء الجداوي، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها.

وتابع المصدر الطبى، أن الفنانه رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%.‎

وانتشرت شائعات كثيرة حول وفاة الفنانه رجاء الجداوي من دخولها مستشفى العزل الصحي على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي بالسلب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة الفنانه رجاء الجداوي مستشفى ابو خليفة للعزل الصحي حقيقة وفاة رجاء الجداوي الفنانه رجاء الجداوي الفنانة رجاء الجداوي العزل الصحي

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر

منذ أقل من ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ 35 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يومين

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا

منذ ساعة الا ربع

خبر سار.. الزمالك يفاجئ كارتيرون

منذ 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الفنانه رجاء الجداوي تفقد الوعي بعد دخولها العناية المركزة (اعرف تفاصيل حالتها الصحية)

بين شائعات الوفاة وتدهور الحالة.. التفاصيل الكاملة لتطور صحة رجاء الجداوي

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد ١٤ يوما.. ما هي الحالة الصحية لرجاء الجداوي؟

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

03:53 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!