تعرف على حقيقة وفاة الفنانه رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي

تصدر وفاة الفنانه رجاء الجداوي، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك نظرًا لتدهور حالتها الصحية داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية.

ونفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، جميع الشائعات التي تُصدرها مواقع التواصل الاجتماعى، وفاة الفنانه رجاء الجداوي ، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.





ونفى أيضًا المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، خضوع الفنانة رجاء الجداوي لمسحة رابعة، مؤكدًا أن الفنانه رجاء الجداوي لم تجرى منذ دخولها العزل منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل "PCR"، وكان الأول بعد دخولها بـ3 أيام وظهرت نتيجته إيجابية ، و الثاني بعد حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته إيجابية.





وتدهورت الحالة الصحية للفنانه رجاء الجداوي، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها.





وتابع المصدر الطبى، أن الفنانه رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلي جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%.‎





وانتشرت شائعات كثيرة حول وفاة الفنانه رجاء الجداوي من دخولها مستشفى العزل الصحي على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي بالسلب.