ديالا مكي تهنئ أحمد فلوكس بعيد ميلاده من خلال صورة أول مقابلة لهم

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قامت المذيعة ديالا مكي بالإحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد فلوكس من خلال مشاركته لصوره له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "مكي" تعليقا على الصورة قائلة " في في يوم ميلادك هذه عودة سريعة لأول مرة رأينا بعض"،وقام "فلوكس" بمشاركتها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "بحبك".



وكان الفنان أحمد فلوكس قد أعلن عن موعد خطبته من ديالا مكي، وهو عقب انتهاء حظر الطيران وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وآثار "فلوكس" الجدل الفترة الأخيرة بسبب تعليقاته للمذيعة ديالا مكي وأيضا منشوراتها أثناء تحدثها عنه، ولكنهم حسمو هذا الجدل بإعلام موعد الخطوبة.