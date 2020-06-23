الصحة العالمية تشيد بجهود الإمارات في مواجهة جائحة كورونا في العالم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
وكالات
ثمنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قيادة جهود التكاتف العالمي بمواجهة جائحة كورونا "كوفيد19".

 
من جانبه أكد  محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز التعاون العالمي، وتطوير فرص الشراكات العالمية في صناعة المستقبل، يمثل رسالة للقمة العالمية للحكومات، الهادفة لتجسيد توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في توفير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتوظيفها في خدمة البشرية، ولصناعة مستقبل أفضل للأجيال.

 
وقال محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم القمة العالمية للحكومات، منتدى الصحة الرقمي، إن التحديات التي يمر بها العالم، نتيجة لانعكاس تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على كافة مجالات النشاط الإنساني، وقطاعات العمل الحكومي، تتطلب تطوير رؤية استشرافية للمستقبل، تستفيد من دروس المرحلة في استباق المتغيرات.

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات، تعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات العالمية والخبراء وصناع القرار حول العالم، لتوحيد الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان جاهزية الحكومات للمتغيرات، وتعزيز مرونتها وقدرتها على ضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتها.

وافتتحت أعمال منتدى الصحة الرقمي، الذي نظمته القمة العالمية للحكومات عن بعد، بكلمة رئيسة لتيدروس أدهانوم غبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فيما شارك في المنتدى، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وبينت هوي وزير الصحة وخدمات الرعاية في النرويج، ولينا هالينغرين وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد، والدكتور ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد 19، وحضره أكثر من 20 ألف من الوزراء والمسؤولين في المنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين في الإمارات والعالم.

وثمن جبريسيوس دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اللا محدود، في توفير المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية للكثير من الدول في مختلف قارات العالم.

وهدف المنتدى إلى تحليل المسار العالمي المتوقع لجائحة كوفيد 19، واستشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم، في قطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية والدوائية، وبحث آليات تضافر الجهود العالمية، لتنسيق آليات مكافحة الأمراض والأوبئة، وتعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية مستقبلاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مكافحة كورونا فيه جهود جائحة كوفيد الصحة اليوم الامارات

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية لحسام عاشور بعد أزمته الكبرى مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لموجهة ريال مايوركا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السعودية تحسم الجدل بشأن عدد حجاج هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين

تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلق على السخرية من عبارته الشهيرة "وعي المواطنين"

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 9 ساعات

قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر

منذ أقل من ساعة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع الصفقة المدوية

منذ حوالي 4 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد بن راشد يستقبل رئيس وعضو مجلس إدارة منتدى "دافوس"

انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة 140 دولة "غدا"

لقاء بين وزيرة التخطيط ووزير شئون مجلس الوزراء الاماراتي لبحث الملفات المشتركة

اتفاقية بين الإمارات والأمم المتحدة لنقل تجربة التحديث الحكومى إلى أفريقيا

"المهام والأهداف".. أسباب تعيبن الإمارات سفيرًا للثورة الصناعية الرابعة

الإمارات تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 500 ألف مجموعات اختبار كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

01:55 م

عاجل.. مصر تطالب الدول العربية بدعمها في مفاوضات سد النهضة

03:53 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!