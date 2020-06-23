تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:09 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الثلاثاء ، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي حوالي 2.7 مليار جنيه ، وتصدر سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 20.6% وبسعر 4.4جنيه ، تلاه سهم الالومنيوم العربية بنسبة 12.5% وبسعر 16.7 جنيه 

ثم جاء في الترتيب الثالث سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة ارتفاع 9.9% وبسعر 41.9 جنيه ، ثم سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بنسبة 9.9% وبسعر 78 جنيه وأخيراً سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.4% وبسعر 8.8 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، تجاوباً مع قرارات مجلس الوزراء و الذى سيمتد أثره الايجابى خلال تداولات الأربعاء لحين ظهور نتائج هذا الفتح الجزئى للأنشطة الاقتصادية و التجارية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1663 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12371 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

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