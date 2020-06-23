هاني شاكر يوجه الشكر لمن شارك في إحياء ذكرة وفاة ابنته

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وجه الفنان هاني شاكر، رسالة شكر للذين شاركوه إحياء الذكرى التاسعة لرحيل نجلته دينا، من خلال نشر صورة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق هاني، على الصورة قائلًا: "كل الشكر والتقدير من كل قلبي الي اصدقائي الفنانين وجمهوري الحبيب الذين شاركوني في احياء الذكري التاسعه لرحيل ابنتي الغاليه دينا".



يشار أن الفنان هاني شاكر عبر عن حزنه الشديد لرحيل ابنته ، وذلك بنشر صورة لها أمس عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق قائلا : "حبيبة قلب بابا دينا وتؤام روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك ملهاش طعم ودا روح ، إنتي أخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبة غير الذكريات ، وأحلي حاجة في الدنيا نجدي ومليكة ، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة إحنا وكل اللي يتحبيهم ، وربنا يصبرنا علي فراقك يا أحلي وأغلي ملاك شافته عيني".