المغرب تعلن موعد تطبيق تقنية الفيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تطبيق تقنية الفيديو في الجولات المتبقية من الدوري المحلي، بعدما تم الاعتماد عليها منذ بداية الموسم. 

وأكد اتحاد الكرة المغربي، ان  تقنية الفيديو  لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق فيما تبقى من المسابقة التي ستستأنف نشاطها بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

وكان المغرب أول البلدان الأفريقية التي بدأت العمل بتقنية الفيديو في مباريات الدوري وكأس العرش، وساهمت التقنية في التخفيف وبشكل كبير من الجدل الذي رافق القرارات التحكيمية

.

ويذكر ان  المغرب يمتلك  عدد هائل من الحكام المعتمدين داخل الكاف يتقدمهم رضوان جيد وعادل زوراق وسمير الكزاز وغيرهم.

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