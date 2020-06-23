رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها بصورة من كواليس "ڤلانتينو"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:38 م
فلانتينو
فلانتينو
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين التفاعل الدائم مع جمهورها ومجبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية .

حيث نشرت منذ قليل صورة برفقة أبطال عمل مسلسل ڤلانتينو ، والتي خاضت به السباق الرمضاني الماضي ، وحققت خلاله نجاحا جماهيريا بشهادة الجمهور والنقاد ، وعلقت قائلة : من كواليس مسلسل ڤلانتينو.

يعد مسلسل ڤلانتينو آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين الدرامية، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

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