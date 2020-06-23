"غرفة الغوص" تخفض اشتراكات العضوية بـ 50 % واصدار بطاقات المزاولة مجانًا

قالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إنه إستكمالاً للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات بالتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.





وفي إطار الدعم المباشر من جانب الغرفة لأعضائها للحد من الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاع السياحى وأعضاء الغرفة بسبب مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





فقد أصدر مجلس إدارة الغرفة القرارات التالية:

· أولاً – تخفيض إشتراكات تجديد العضوية:

- تخفيض بنسبة 50 % عند تجديد العضوية لجميع المنشآت من أعضاء الغرفة وذلك فى ميعاد أول إستحقاق لسداد الإشتراكات على أن تستفيد كل منشأة من هذه الميزة مرة واحدة فقط عند أول تجديد للعضوية أياً كانت سنة التقدم للتجديد.

- فى حالة عدم تجديد العضوية بالنسبة للأعضاء الحاليين والمتأثرين بالأزمة لن يتم المطالبة بقيمة الإشتراكات المتأخرة لمدة سنة واحدة فقط والتى تم التوقف بها عن النشاط بشرط أن يتم التقدم بطلب رسمى لكل من وزارة السياحة والغرفة بالتوقف عن النشاط مع الإستفادة من نسبة التخفيض عند التقدم لتجديد العضوية، ويتم سداد الإشتراكات للسنة الجارية التى بدء بها إعادة التشغيل.

- بالنسبة للأعضاء التى سبق لها تجديد العضوية لمدة سنتان أو ثلاثة من قبل سوف تستفيد من نسبة التخفيض عند أول تجديد للعضوية لها على أن تمنح نسبة التخفيض عن سنة واحدة فقط مع إمكانية التجديد لأكثر من سنة فى حالة رغبة المنشأة لذلك.

- فى حالة إثبات مخالفة أى منشأة سواء بالتشغيل وممارسة النشاط أو الإعلان والتسويق بدون عضوية سارية من الغرفة وترخيص سارى من وزارة السياحة سوف يتم توقيع العقوبات المقررة، مع عدم إمكانية إستفادة المنشأة من مبادرة التخفيض التى أعلنت عنها الغرفة وسوف تكون مطالبة بسداد كافة المستحقات كاملة عند تجديد العضوية.

· ثانياً – تخفيض اشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة:

- تخفيض بنسبة 50 % لاشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة حتى تاريخ 30 يونيو 2021.

· ثالثاً – إعفاء من مصروفات تجديد بطاقات مزاولة المهنة للعاملين لعام 2020:

- إعفاء بنسبة 100% من قيمة التجديد وذلك بمد العمل بالبطاقات الصادرة من الغرفة والمنتهية بتاريخ 31 يناير 2020 لتنتهى بتاريخ 31 يناير 2021 دون تحمل أى أعباء أو مصاريف لتجديدها.

- تخفيض بنسبة 50% للمتقدمين لأول مرة لإصدار بطاقات مزاولة المهنة للسنة الحالية طبقاً لقرار مجلس الإدارة، مع ضرورة التقدم عن طريق البوابة الإلكترونية للغرفة. (سوف يُعلن عنها بمنشور لاحق).